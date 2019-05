En betjent fra Minnesota, USA, er tirsdag blevet fundet skyldig i at skyde den 40-årige australske yogalærer Justine Damond ihjel.

Miseren skete, efter hun ringede 911, fordi hun troede, at der foregik en voldtægt bag hendes hjem.

Mohamed Noor, 33 år, blev kendt skyldig efter juryen havde voteret i bare fem timer.

Han er skyldig i mord - alternativt manddrab - for skyderiet, der fandt sted i juli 2017.

Justine Damond. Foto: HANDOUT Vis mere Justine Damond. Foto: HANDOUT

Den nuværende eksbetjent og hans daværende partner havde kørt ud til Justine Damonds 911-opkald. De var på vej ned ad gaden bag hendes hjem, skriver New York Post.

På det tidspunkt nærmede den 40-årige, ikke bevæbnede yogalærer sig deres bil i hendes lyserøde pyjamas - og så blev hun pludselig skudt i maven.

Ifølge Noor skød han mod kvinden, fordi et højt brag mod førerens dør fik ham til at tro, at hans partners liv var i fare. Anklagerne derimod spurgte, om braget virkeligt var reelt, og de kritiserede Noor for at skyde, uden at se et våben i hendes hånd.

Nu kan Mohamed Noor risikere 12,5 års fængsel for mord, eller fire års fængsel for manddrab.