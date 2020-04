Det altoverskyggende corona-fokus er på rekord tid blevet flyttet fra Sydeuropa og mod vest.

Coronavirussen har nemlig fået et - med flere længder - nyt epicenter: USA.

Næsten 200.000 amerikanere er smittede med virussen, der spreder sig med voldsomt fart i 'frihedens land', og i særdeleshed er turistmagneten New York massivt ramt.

Hele staten New York nærmer sig de 100.000 smittetilfælde, og fra storbyen har vi de seneste uger fået gruopvækkende historier om overfyldte lighuse og hospitaler, hvor man har kølecontainere stående med døde amerikanere liggende.

Og nu fortæller en ambulanceredder også skræmmende detaljer til New York Post om, hvordan det er at være på arbejde i disse dage.

»Vi bringer mere eller mindre patienter på hospitalet for at dø. Vi ved, hvad vi har skrevet os op til, men vi forventede ikke det her. Det er meget opslidende. Vi er udmattede,« siger Megan Pfeiffer til New York Post.

Hun kører ambulance i bydelen Queens og fortæller, at alle de hospitaler, som hun fragter patienter til, er fyldte.

Et fjerdedel af ambulanceredderens kollegaer er selv sygemeldte med coronavirussen, og det gør dagene endnu travlere med de mange opkald.

»Der er virkelig mange syge mennesker. Det er folk i alderen fra 20 til 40 år, der bliver sendt i intensivbehandling,« siger hun.

En anden ambulanceredder fortæller til New York Post, at hun faktisk har hjulpet til under krigen i Mosul i Irak, og at det er ganske passende at kalde de nuværende tilstande i storbyen for 'en krigszone'.

Staten New York har fire gange så mange tilfælde som den nærmeste stat New Jersey, og herefter er der en god sjat ned til de næste på listen.

Og det er der en særlig god grund til.

New York – i særdeleshed selve byen – kæmper nemlig med en cocktail af omstændigheder, der gør, at det giver god mening, at byen er blevet USA's helt store epicenter for coronavirussen.

Først og fremmest er der befolkningstætheden.

Sagen er nemlig den, at New York er den af de større byer i USA, hvor der bor klart flest mennesker pr. kvadratmeter.

Der bor altså flere mennesker på mindre plads, men det bliver først 'alvorligt', når newyorkerne stimler sammen i busser og metroer.

»Tætheden gør os sårbare. Vi er vant til folk. Vi er vant til køer. Vi er vant til at være tætte sammen,« har New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, eksempelvis sagt til CNN.

En anden grund er mængden af test.

I staten New York fandt man nemlig hurtigt ud af, at epidemien havde ramt byen, så for at inddæmme virussen satte man gang i det helt store testapparat.

Det betød eksempelvis, at staten i torsdags havde stået for 25 procent af landets samtlige test.