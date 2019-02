Det er respektløst, at EU-lande fortsat handler med Iran, siger USA's ambassadør i Tyskland.

Det er respektløst, når EU omgår USA's handelssanktioner mod Iran i et forsøg på at opretholde atomaftalen.

Det siger USA's ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, i et interview med Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Kritikken går i høj grad på blandt andre Tyskland, Frankrig og Storbritanniens brug af den såkaldte Instex-mekanisme, der muliggør handel med Iran ved at bruge andre valutaer end den amerikanske dollar.

- Det er ikke tilrådeligt, at USA's allierede omgår sanktionerne, siger ambassadøren til Frankfurter Allgemeine.

Instex-mekanismen blev taget i brug i slutningen af januar i et forsøg på holde liv i atomaftalen fra 2015 mellem USA, samtlige EU-lande, Rusland og Kina.

Med aftalen forpligter Iran sig til at stoppe udviklingen af atomvåben mod at Vesten langsomt dropper økonomiske sanktioner.

Efter aftalen har flere europæiske virksomheder investeret store midler i iranske virksomheder.

I maj 2018 valgte USA's præsident, Donald Trump, dog at trække sig fra aftalen, da han mente, at aftalen ikke var tilstrækkelig til at forhindre Iran i at udvikle atomvåben.

EU og de øvrige underskrivere af aftalen står dog fast ved aftalen og har kritiseret USA's udtræden.

Ifølge Richard Grenell er det den amerikanske regerings strategi at bruge sanktionerne til at tvinge Iran tilbage til forhandlingsbordet. Og her er EU's fortsatte handel med præstestyret ikke hjælpsomt, siger han.

Via Instex-mekanismen kan Iran eksempelvis levere olie eller andre produkter til EU-lande, hvor betalingen så kan være fødevareleveringer, hospitalsudstyr eller industrimaskiner.

Inden Instex-mekanismen blev taget i brug, havde EU allerede i juni 2018 vedtaget en såkaldt blokeringsstatut, der ophæver amerikanske sanktioner mod lande, der handler med Iran.

Richard Grenell har tidligere udtalt sig meget kritisk om EU's forhold til Iran. Umiddelbart efter at Trump annoncerede USA's udtræden af atomaftalen, krævede Grenell, at tyske virksomheder helt stoppede handel med landet.

Han er tidligere kommet i modvind, da han i et interview med højrefløjsmediet Breitbart sagde, at han via sin ambassadørpost søgte at "styrke" den konservative højrefløj i Europa.

Hans udtalelser blev af mange anset som et brud på diplomatiske spilleregler, da ambassadører som regel holder sig politisk neutrale.

