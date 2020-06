Et amerikansk ægtepar fik sig en ubehagelig overraskelse, da de bestilte en pizza på en Little Caesars-restaurant i Ohio, USA.

For da ægteparret Jason og Misty Laska åbnede pizzabakken i hjemmet, var pepperoni-skiverne lagt på en måde, så det forestillede et hagekors.

Det skriver CNN.

Symbolet chokerede ægteparret, der efterfølgende lagde et billede af det ud på de sociale medier.

»I et kort øjeblik var vi helt stille, indtil min kone spurgte mig, om jeg havde noget med det at gøre,« siger Jason Laska til mediet, mens han samtidig forsikrer, at han på ingen måde havde noget med hagekorset at gøre.

Derfor tog ægteparret da også sagen i egen hånd ved blandt andet at kontakte ejeren af restauranten og ved at lægge billedet af pizzaen ud på de sociale medier.

»Det er episoder som denne, der holder liv i det had, verden indeholder. Vi har alle brug for præcis det modsatte i disse tider,« siger Jason Laska.

Efterfølgende har to medarbejdere på Little Caesars-restauranten indrømmet at stå bag hagekorset på pizzaen, hvilket nu har resulteret i en fyreseddel.

»Vi har nul tolerance over for racisme og diskrimination i alle former, og vi er dybt skuffede over, at det her har fundet sted. Det strider imod vores værdier,« siger Jill Proctor, der er talsperson for alle Little Caesars-restauranterne.

Jason Laskas forklarer slutteligt til mediet, at han er glad for, at restaurantkæden hurtigt tog affære, mens han håber, at de to nu tidligere ansatte har lært en vigtig lektie.