Turisterne er en lukrativ indtægtskilde, men det er ikke altid, de lokale er lige begejstrede for de mange udenlandske besøgende.

Men hvilke nationaliteter er mest irriterende? Det har amerikanerne svaret på i en rundspørge.

Og svaret er: Briterne.

Næsten 1.300 af de 4.200 adspurgte i undersøgelsen, som er lavet af prissammenligningssitet Jetcost, peger på det britiske broderfolk, som de mest utålelige turister.

De adspurgte peger også på, hvad det er, der gør turisterne generende.

Blandt andet føler flere af de adspurgte, at turisterne fylder for meget i deres lokalområde. Flere mener også, at turisterne er for nærige med at give drikkepenge på restauranter og barer, mens turisternes ofte opfører sig fordrukkent og upassende, skriver New York Post.

Efter briterne kommer tyskerne og brasilianerne ind på henholdsvis anden- og tredjepladsen blandt de mest irriterende turister i Jetcosts undersøgelse, mens japanerne, canadierne og kineserne får de bedste bedømmelser.

Amerikanerne er heller ikke just begejstrede for deres egne landsmænds opførsel under ferier.

Borgere af hvilken nationalitet synes du er mest irriterende, når de besøger Danmark som turister?

Deltagerne i undersøgelsen blev nemlig også spurgt om, hvilke nationaliteter, der føles mest irriterende, når de selv er på ferie.

Og her løber amerikanerne suverænt med førstepladsen. Næsten tre fjerdedele af de adspurgte finder deres landsmænd mest irriterende, når de rejser som turister i udlandet.

Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen påpeger endda, at de bevidst går efter rejsedestinationer, hvor der ikke kommer mange amerikanske turister.

Også her til lands har turismen konsekvenser. I hvert fald advarer det kendte rejsebogsforlag Lonely Planet mod at besøge København og peger på støjniveauet, trafikken og affald på gaden som stigende problemer i hovedstadens centrum på grund af de mange turister.