Mens pressen både i og udenfor USA kritiserer Donald Trump for dennes indsats imod coronavirussen, er de amerikanske vælgere rigtig godt tilfreds med deres præsident.

Ved et pressemøde sent i aftes understregede den amerikanske præsident Donald Trump endnu engang, hvor godt det efter hans mening går med kæmpelandets bekæmpelse af coronavirussen.

Præsidenten påpegede, at landets to ledende politiske partier demokraterne og republikanerne for første gang i årevis arbejede tæt sammen og er villige til at indgå kompromis for at hjælpe.

Og en ny meningsmåling foretaget af Gallup viser, at hele 60 procent af amerikanerne er glade for og tilfredse med præsidentens positive attitude og hans indsats imod coronavirussen.

Samme undersøgelse viser, at 49 procent af den amerikanske befolkning er tilfredse med præsidentens indsats i det hele taget.

Det er det hidtil bedste resultat, siden Donald Trump blev indsat 20. januer 2017.

Og Erin Durkin fra mediet Politico forklarer:

»Jeg tro simpelthen, at mange amerikanere er trætte af gensidige tilsviningen og dommedagsudsigterne.

»Jeg tror godt, at den gennemsnitlige amerikaner ved, hvor alvorlig situationen er. Og derfor finder det det forfriskende, at vores præsident fastholder, at der er et lys for enden af krisen.«