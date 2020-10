6,6 millioner har allerede stemt til USA's præsidentvalg. Forsker forudser højeste valgdeltagelse siden 1908.

Amerikanerne har indtil nu stemt til præsidentvalget 3. november i et hidtil uset omfang.

Medmindre end fire uger til valget har flere end 6,6 millioner amerikanere allerede stemt.

Ifølge data fra United States Election Project er det er over ti gange så mange som på samme tidspunkt ved valget i 2016.

Tallene indikerer, at stemmeprocenten til valget mellem præsident Donald Trump og Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, kan blive rekordhøj.

Det siger Michael McDonald fra University of Florida, der står i spidsen for Election Project, der overvåger tidlige stemmedata i USA.

- Vi har aldrig set så mange mennesker stemme så lang tid før et valg. Folk afgiver deres stemme, når de har besluttet sig, og vi ved, at mange mennesker har dannet deres mening om Trump og dømt ham for længe siden, siger han.

Den store bølge af tidlige stemmer får Michael McDonald til at forudsige, at omkring 150 millioner amerikanere kommer til at stemme ved valget.

Det svarer til 65 procent af alle stemmeberettigede, hvilket vil være den højeste valgdeltagelse siden 1908, hvis det holder stik.

/ritzau/Reuters