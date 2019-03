Statsborgere fra 61 lande skal fra 2021 købe et visum til cirka 50 kroner, før de kan besøge et Schengen-land.

Fra 2021 skal amerikanske statsborgere have visum, hvis de rejser til Europa.

Visummet vil være gyldigt i tre år og tillader indehaveren adgang til Schengen-zonen, "så mange gange det er nødvendigt".

Det oplyser Det Europæiske Rejseinformations- og Godkendelsessystem (Etias).

I øjeblikket kan amerikanske statsborgere besøge Europa i op til 90 dage uden visum.

Beslutningen om at kræve visum sker i et forsøg på at forbedre sikkerheden og "undgå yderligere problemer med ulovlig indvandring og terrorisme", skriver Etias.

Kravet omfatter rejser til Schengen-zonen - en gruppe af 26 europæiske lande, herunder Danmark. 22 af de 26 lande er medlemmer af Den Europæiske Union.

Et andet krav for at kunne besøge Europa fra 2021 er, at personens pas er gyldigt i minimum tre måneder efter det planlagte ophold.

Samtidig vil pas, der er ældre end ti år, muligvis ikke blive accepteret som gyldig dokumentation.

Foruden amerikanere må statsborgere fra 60 andre lande ligeledes have visum til Schengen-zonen fra starten af 2021. Det gælder blandt andre australiere, canadiere, japanere, mexicanere og ukrainere.

Det fremgår af Etias' hjemmeside.

Visummet kommer til at koste syv euro, hvilket svarer til cirka 52 kroner.

/ritzau/dpa