Det forventede levealder i USA går i øjeblikket kun en vej. Ned.

Nye tal fra myndighederne viser, at en amerikaner forventes at leve og ånde i 76,1 år.

Og det er ifølge BBC det laveste niveau i årtier, eller siden 1996.

Blandt verdens udviklede lande ligger USA nu helt i bund på denne statistik.

I Danmark er middellevealderen for danskere ifølge Danmarks Statistik 81,5 år, mens lande som Japan (85), Schweiz (84) og Tyskland (81) også ligger langt foran.

Det er ikke mindst årene med corona, der har banket den forventede middellevealder blandt amerikanere ned – eksempelvis fremgår det af data, at tallene er faldet fra 79 i 2019 til altså nu 76,1.

Hvilket faktisk er det største fald set over to år i løbet af det seneste århundrede

Nørdes der lidt med tallene, kan man se, at covid-19 stod for 74 procent af tilbagegangen mellem 2019 og 2020, mens virussen stod for halvdelen fra 2020 til 2021.

Kigger man på den indfødte befolkning var faldet endnu større. Her er den forventede levealder blevet forkortet med hele 6,6 år siden 2019.