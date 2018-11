USA vil skærme unge ved at fjerne e-cigaretter med smag og mentolcigaretter fra almindelige butikker.

Amerikanere, der til dagligt ryger e-cigaretter med smag eller mentolcigaretter, vil snart få sig en slem overraskelse, når de går i kiosken for at hente tobak.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har torsdag offentliggjort sine planer for at forbyde salget af de to typer tobaksprodukter i almindelige butikker.

Styrelsen vil indføre restriktionerne for at undgå, at unge mennesker bliver afhængige.

Kommissær for FDA Scott Gottlieb frygter, at de eksotiske frugtsmage i e-cigaretterne kan gøre unge afhængige af traditionelle nikotincigaretter.

- Vi vil ikke lade den her gruppe af unge, en gruppe af fremtidige potentielle rygere og af fremtidig sygdom og død, forsætte med at vokse.

- Jeg vil ikke lade en generation af børn blive afhængige af nikotin gennem e-cigaretter, siger Scott Gottlieb.

/ritzau/Reuters