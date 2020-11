Amerikaneren Spencer Store, der var på vej til at afgive vidneforklaring i en fransk ret, er blevet indlagt på hospitalet i Paris, kort efter han var landet. Det oplyser hans advokat.

Forklaringen til retten handlede om et angreb på et højhastighedstog mellem Amsterdam og Paris i 2015, foretaget af en enkelt Islamisk Stat-terrorist.

Det er endnu uklart, hvad der helt konkret er sket med Spencer Store. Sammen med to andre amerikanere overfaldt han terrorristen, der var begyndt at skyde løs på togets passagerer. Det skriver Sky News.

Han var dengang som 23-årig ansat i det amerikanske flyvevåben, ligesom hans to kammerater var fra de væbnede styrker. Det lykkedes dem at fravriste Ayoub El Khazzani våbnet.

En såret Spencer Stone (tv.) er en af de mænd, der fik standset terrorristen på hurtigtoget til Paris i august 2015.

Aktionen inspirerede Clint Eastwood til at lave en film om terroristangrebet, kaldet 'The 15:17 til Paris'. Ikke alene var den baseret på den faktiske hændelse, den havde også de tre amerikanske soldater på rollelisten.

Spencer Stone, Alek Skarlatos og Anthony Sadler spillede sig selv i filmen fra 2018. Den er baseret på en bog af de tre, hvor de mindedes deres gerninger på toget.

På den første dag, hvor retten var samlet – 17. november 2020 – sagde amerikanernes advokat, De Montbrial, at terrorangrebet kunne have dræbt op mod 300 mennesker. Det baserede han på den mængde ammunition, der blev fundet.

Den 31-årige El Khazzani er tiltalt for forsøg på terrorristmord. Tre formodede medskyldige står også for retten.

Clint Eastwood (i midten) ankommer til Venedig for at begynde optagelserne til 'The 15:17 to Paris'.

Hvis de dømmes, er den længste straf fængsel på livstid.