En 29-årig mand fra Florida, USA, er blevet fundet skyldig i et tredobbelt drab, der blev begået i slutningen af januar.

Han myrdede sine forældre og sin bror, fordi han var vred over, at de afbrød hans forbindelse med en model, han havde mødt på en internetside.

Juryen fandt onsdag den 29-årige Grant Amato skyldig i de tre mord. Det skriver New York Post.

Amato var blevet smidt ud af hjemmet i januar, fordi han havde indledt et onlineforhold til en kvinde, som han kun havde talt med på nettet.

I de tre måneder før drabene havde Amato stjålet godt 210.000 dollar fra sin familie (1,4 mio. danske kr.).

De mange penge var blevet sendt til Bulgarien til en kvinde, som han havde talt med på en voksenhjemmeside kaldet Cam Girls.

Familien var klar over, at Amato havde kontakt til kvinden, og også at han havde sendt hende store mængder kontanter.

Det gjorde ikke mindst hans mor, Margaret Amato på 61 år, temmelig nervøs.

Margaret og faren Chad Amato på 59 år stillede deres søn et ultimatum, da de fandt ud af, at han havde stjålet alle pengene:

Han skulle deltage i et 60 dages internet- og sexafhængighedsprogram – eller forlade familiens hjem med det samme.

Grant Amato tjekkede faktisk ind på en klinik i Fort Lauderdale den 22. december sidste år, men allerede den 4. januar tjekkede han ud igen.

Da han kom hjem, fortalte forældrene ham, at han ikke længere kunne tale med sin onlineveninde. Men Amato fortalte efterforskerne, at han talte med hende alligevel.

Han blev smidt ud af huset den 24. januar.

Dagen efter blev familien, inklusive den 31-årige bror Cody Amato, fundet døde med skudhuller, der lignede en henrettelse.

Grant Amato kan se frem til dødsdom, når strafudmålingen fastsættes.