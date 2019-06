En amerikansk mand sagsøger et kryonikfirma for 6,6 millioner kroner, og han insisterer på at få faderens hoved tilbage.

Han siger, at firmaet kremerede hans fars lig – uden at have fået lov til det – og sendte, hvad der var tilbage, til ham med posten.

Faderen, Laurence Pilgeram, var meget optaget af teknikken, hvor man nedfryser et menneske efter døden ved brug af kryoteknik.

Han aftalte at betale næsten 800.000 kroner til firmaet Alcor Life Extension Foundation. Det skriver Sky News.

Pengene skulle bruges på at bevare hans krop for evigt – eller i hvert fald indtil han kunne bringes tilbage til livet, når den medicinske teknologi når så langt.

Imidlertid hævder hans søn, Kurt Pilgeram, at firmaet kun har bevaret faderens hoved. Resten er kremeret og sendt til hans hjem i Montana.

»De huggede hans hoved af, brændte hans krop, satte resterne i en boks og sendte den til mit hus,« sagde Kurt Pilgeram til avisen Great Falls Tribune.

Alcor siger derimod, at aftalen med Laurence Pilgeram er overholdt til punkt og prikke.

En advokat for firmaet hævder, at kontrakten, de begge havde underskrevet, tillod Alcor at have den endelige beslutning om, hvordan Pilgeram seniors krop blev bevaret.

Alcor har efter eget udsagn haft 170 'patienter' hidtil.

Kurt Pilgeram forlanger nu en undskyldning af Alcor, og han vil gerne have sin fars hoved tilbage – hvis altså Alcor stadig har det.

Firmaet beskylder Kurt Pilgeram for at foregive ængstelse om faderens kryoniske opbevaring – i et forsøg på at få fingre i hans livsforsikring.

Den er ellers blevet brugt på den kryoniske teknik.

Laurence Pilgeram var molekylærbiolog og havde livslang interesse for at blive ældre. Og han indgik en kontrakt med Alcor i 1990.

Han døde fredag den 10. april 2015 af et hjertestop på vej hjem fra et restaurantbesøg. Han blev 90 år.

Ifølge Alcor skal processen med at bevare kroppen starte så hurtigt som muligt, efter at døden er indtrådt.

Alcor siger, at fordi kroppen blev opbevaret på byens lighus i tre dage, før det blev frigivet, var det kun nødvendigt at fryse hovedet.

Alcor siger også, at de endnu ikke har modtaget nogen penge for Laurence Pilgerams opbevaring. Pengene er placeret i en såkaldt betinget kontrakt og opbevares hos en tredjepart.

Kurt Pilgeram siger, at han har brugt 3,3 millioner kr. på sagen indtil nu.

Og så håber han, at han kan få sin fars hoved kremeret, så asken kan spredes ud over familieranchen.