Både de amerikanske, europæiske og danske sundhedsmyndigheder har været ude og advare på det kraftigste mod midlet.

Alligevel er brugen af ivermectin, som stoffet hedder, i fremvækst i USA, da mange fejlagtigt tror, at det kan forebygge covid-19. Og det var ved at gå helt galt for mindst én amerikaner for bare få dage siden.

Det skriver Los Angeles Times.

Den omtalte person havde for ganske nyligt indtaget ivermectin i en flydende form, som er beregnet til kvæg, da personen mente at vide, at midlet forhindrer infektion med coronavirus.

I stedet for at blive kureret eller immun over for den dødelige virus blev personen voldsomt syg.

Vedkommende blev indlagt på hospitalet i forvirret og hallucinerende tilstand. Personen havde rystelser og hurtig vejrtrækning.

Først efter ni dage kunne patienten forlade hospitalet igen.

Men det er langtfra eneste eksempel i USA.

Sådan ser Ivermectin ud. Foto: LUIS ROBAYO Vis mere Sådan ser Ivermectin ud. Foto: LUIS ROBAYO

Ivermectin fås i flere forskellige doser og former. Enkelte varianter er godkendt i EU til behandling af eksempelvis fnat.

Hovedbrugen af ivermectin er i bekæmpelse af parasitter i huden. Men midlet bruges oftest på kvæg.

I USA har man forsøgt sig med ivermectin som behandling af covid-19 i laboratorier, men midlet blev aldrig godkendt.

Alligevel er efterspørgslen på ivermectin eksploderet i Guds eget land de seneste uger.

Før pandemien brød ud, blev der udstedt omkring 3.600 recepter pr. uge. I midten af august i år lød det tal på 88.000 recepter om ugen.

Det er så voldsomt flere steder i USA, at ivermectin er udsolgt.

Og det har betydet, at flere og flere læger nu slår alarm.

Det skyldes, at mange amerikanere er blevet forgiftet med ivermectin, som de har fået fra kvægudstyrs-forhandlere.

Ivermectin bruges ofte mod parasit-infektioner. Her får en ung dreng en pille med midlet i Elfenbenskysten. Foto: ISSOUF SANOGO Vis mere Ivermectin bruges ofte mod parasit-infektioner. Her får en ung dreng en pille med midlet i Elfenbenskysten. Foto: ISSOUF SANOGO

Netop den udgave af ivermectin fås ofte i en mere koncentreret udgave, som potentielt kan få fatale konsekvenser.

Fremvæksten af ivermectin-brugen i USA skal hovedsageligt findes i den del af den amerikanske yderste højrefløj, som også er skeptisk over for vacciner – og helt specifikt over for coronavacciner.

Derfor søger de en anden form for kur mod covid-19. Og her er ivermectin bare den seneste af en række midler, som ikke er godkendte.

Mange husker nok, da den forhenværende præsident Donald Trump promoverede midlet remdesivir, selvom det ikke var godkendt til behandling af covid-19. Eller malariamidlet hydroxyklorokin til behandling af coronavirus, som var på sit højeste for et år siden.

Blandt de mere prominente personer til at promovere ivermectin er det republikanske kongresmedlem Louie Gohmert.

Under et politisk ungdomsmøde i Texas i sidste uge beskrev den folkevalgte texaner midlet som effektiv til at bekæmpe coronavirus.

Stigningen i brugen af ivermectin falder sammen med, at store dele af USA netop nu står midt i nok en coronakrise. Hele landet oplever en eksplosion af syge og indlagte med coronavirus. Og i løbet af den seneste uge er der gennemsnitligt registreret 160.000 nye daglige smittetilfælde.

Det antal skal man tilbage til januar i år for at finde lignende.

Den amerikanske pendant til Lægemiddelstyrelsen – Food and Drug Administration – har da helt åbenbart også fået nok af de mange tilfælde af syge efter indtag af ivermectin. I et tweet skrev de således:

»Du er ikke en hest. Du er ikke en ko. Helt ærligt, alle sammen. Stop det.«