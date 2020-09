Statsanklageren i Mississippi har droppet alle anklager mod Curtis Flowers, der sad fængslet for drab.

Amerikanske anklagere har fredag droppet alle anklager mod en sort mand, der har siddet mere end to årtier i fængsel for drab.

Manden ved navn Curtis Flowers har afsonet 23 år i fængsel for et firedobbelt drab begået i delstaten Mississippi i 1996. Han har igennem alle årene fastholdt sin uskyld.

Flowers er blevet stillet for retten seks gange og dømt til døden fire gange i forbindelse med sagen.

Anklageren ved alle seks retssager blev sidste år selv anklaget af den amerikanske højesteret for at prøve at forhindre sorte personer i at udgøre en del af juryen.

Han trak sig efterfølgende fra sagen.

Curtis Flowers blev i december frigivet mod kaution, selv om han stadig kunne risikere at skulle for retten igen. Men fredag droppede statsanklageren i Mississippi alle anklager mod ham.

- Jeg er endelig fri af den uretfærdighed, der efterlod mig låst inde i en bås i 23 år, siger Flowers i en udtalelse.

- Dagen, jeg har bedt for, er endelig kommet.

/ritzau/AFP