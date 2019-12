Flere personer er lettere såret, mens en enkelt er omkommet i et missilangreb på en militærbase ved Kirkuk.

En amerikaner er fredag blevet dræbt i forbindelse et missilangreb på en militærbase ved byen Kirkuk i det nordlige Irak.

Ud over dødsfaldet er flere personer blevet lettere såret af angrebet, skriver Reuters med henvisning til meldinger fra amerikanske talspersoner.

Nyhedsbureauet skriver, at der endnu ikke er nogen, som har taget skylden for angrebet på basen, som huser amerikanske og irakiske styrker.

Uden at nævne at det er den militante bevægelse Islamisk Stat, IS, som står bag, nævner Reuters, at gruppen er til stede i området.

/ritzau/