Søndag fandt der en tragisk ulykke sted i en garage i New York.

Her var 28-årige Christopher Pekny i gang med at forberede en såkaldte kønsafsløringsfest for det barn, der ligger i hans kærestes mave.

I den forbindelse stod Christopher Pekny og hans bror i garagen og var i gang med at lave en mindre bombe, som skulle være med til at afsløre navnet.

Men noget gik galt, genstanden eksploderede, og begge Pekny-brødre blev ramt.

Det skriver New York Times.

Eksplosionen var så voldsom, at Christopher Pekny døde af sine kvæstelser, og at hans bror, Michael Pekny, blev såret.

Storebroren beskrives som en dygtig mekaniker, der elskede at bygge ting.

»Vi er meget triste over at måtte fortælle, at vi har mistet vores kære og elskede Christopher. Vi sætter pris på den overvældende støtte og kærligheden, som I har vist os,« lyder det fra familien i en udtalelse.

Ifølge det amerikanske medie er det det tredje dødsfald i forbindelse med såkaldt 'gender reveal'-fest, hvor noget er gået galt i forbindelse med en eksplosion.