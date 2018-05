En forretningsmand fra Mississippi har stjålet over 616 millioner kroner fra investorer, mener anklagerne.

Jackson. En forretningsmand fra den amerikanske delstat Mississippi er anklaget for at have snydt flere end 250 investorer for over 100 millioner dollar - eller godt 616 millioner kroner - i et pyramidespil, der lovede hurtige overskud på ikkeeksisterende forretninger.

Anklagen mod Arthur Lamar Adams fra byen Jackson blev indgivet tirsdag. Hans advokat, John Collette, fortæller, at Adams samarbejder med myndighederne, og at han sandsynligvis vil erklære sig skyldig.

Dommer Linda Andersen løslod den 58-årige forretningsmand for en kaution på 25.000 dollar - knap 155.000 kroner. Dog har Adams fået besked på ikke at forlade sit hjem, mens han venter på det næste retsmøde i sagen.

Arthur Lamar Adams risikerer op til 70 års fængsel og op mod 1,5 millioner dollar i bøder, hvis han bliver dømt skyldig i føderalt bedrageri og banksvindel.

Anklagerne i sagen mener, at Adams i perioden fra 2011 til sidste måned fortalte investorer, at han havde købt rettighederne til at fælde træer billigt på private landområder og videresælge dem til savværker for en højere pris.

Samtidig inviterede han folk til at låne penge til virksomheden Madison Timber Properties samt tilknyttede selskaber for at hjælpe med at finansiere indkøbene af tømmeret.

Adams garanterede tilbagebetalinger i månedlige rater over 12 eller 13 måneder, mod at investorerne skulle betale 12 eller 13 procent i renter.

Den 58-årige forretningsmand præsenterede desuden investorerne for falske dokumenter, mener anklagemyndigheden.

- Madison Timber Properties ejede ikke tømmerrettighederne på de jordpakker, der er beskrevet i dokumenterne, står der i anklageskriftet.

Adams er også anklaget for at betale provision til folk, der rekrutterede nye investorer.

Det er blandt andet FBI, der har været med til at efterforske sagen mod Arthur Lamar Adams.

/ritzau/AP