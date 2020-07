Coronakrisen tvinger flyselskabet American Airlines til at varsle ansatte om omfattende nedskæringer.

Flyselskabet American Airlines forbereder sine ansatte på store nedskæringer.

Således risikerer omkring en femtedel af de ansatte at blive sendt hjem uden løn fra oktober. Det fremgår af et internt notat offentliggjort onsdag.

Af notatet fremgår det, at 25.000 ansatte allerede er blevet advaret om en mulig hjemsendelse.

American Airlines er et af verdens største flyselskaber.

Årsagen til nedskæringerne er coronakrisen. Den betyder, at langt færre flyver end tidligere. Desuden betyder stigende smittetal og delvise lukningen af nogle delstater, at antallet af indenrigsflyvninger i USA er faldet på ny.

Det skriver administrerende direktører Doug Parker og Robert Isom i meddelelsen til de ansatte.

Flytrafikken var ellers så småt begyndt at gå den rette vej igen for selskabet. Men det går altså nu igen den gale vej, lyder det.

Amerikanske flyselskaber såsom American Airlines har som en del af en aftale for at modtage statsstøtte på 25 milliarder dollar lovet ikke at fyre ansatte før udgangen af september. 25 milliarder dollar svarer til cirka 163 milliarder kroner.

Men da flybranchen fortsat er i knæ, er der fare for en bølge af fyringer i oktober.

Amerikanske selskaber er forpligtet til at oplyse ansatte om mulige hjemsendelser mindst 60 dage i forvejen.

Over hele verden er flybranchen hårdt påvirket af coronakrisen. Også flyselskaber som Norwegian og SAS har meldt om store tab som følge af de færre flypassagerer.

