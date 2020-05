Ambulancereddere i Storbritannien er kommet i strid modvind på grund af en video, der er gået viralt.

Ifølge flere britiske medier er de optrædende reddere i videoen blevet kritiseret for at tage for let på den igangværende coronaepidemi og for at opføre sig upassende.

Videoen blev tirsdag lagt ud på det sociale medie TikTok, hvor brugere kan poste videoer online.

I videoen hoster en mand i en ambulance, hvorefter reddere skynder sig at række ud efter værnemidler.

Herefter opfører de en besynderlig dans, der er blevet døbt 'kiste-dans'.

Det skyldes, at dansetrinnene er en efterligning af en video, der gik viralt i 2017, hvor kistebærere i Ghana danser som en festlig afsked til en afdød.

I videoen med de britiske ambulancereddere holder de en båre med en dukke, der er spændt fast, mellem sig.

Redderne havde på TikTok selv kaldt videoen 'kistedans'.

En talsperson fra NWAS, der står for North West Ambulance Service, har udtalt til Liverpool Echo, at videoen er upassende og et brud på selskabets retningslinjer for opførsel på sociale medier.

Videoen er nu blevet fjernet fra TikTok, hvor den nåede at blive set over 40.000 gange.

Storbritannien er med 30.000 corona-relaterede dødsfald et af de hårdest ramte lande i Europa.

Regeringen er blevet kritiseret for at gøre for lidt og handle for sent.