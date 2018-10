Tilbage i 2017 gik et billede af en døende dame og en ambulanceredder viralt. Nu møder de to ambulancereddere, der opfyldte den døendes sidste ønske, prins Harry og hertuginden af Sussex.

Harry og Meghan mødtes med de to Harvey Bay-ambulancereddere, Graeme Cooper og Danielle Kellam, da det royale par var på en rundtur for at møde de lokale på Fraser Island.

Cooper og Kellam havde, en uge inden billedet blev taget, kørt den gamle dame, Joyce, fra hospitalet og hjem til hendes familie, hvor hun skulle tilbringe sin sidste tid. På turen havde hun fortalt om sin kærlighed til havet, og den romantiske betydning det havde haft for hende og hendes afdøde mand, skrev B.T. sidste år.

Historien havde grebet Cooper og Kellam i en sådan grad, at da de igen havde Joyce i ambulancen, besluttede de sig for at gøre turen uforglemmelig.

De fandt et godt sted ved Harvey Bay, hvor Joyce kunne skue ud over havet. Båren blev rullet hen til vandkanten og hovedgæret hævet, så hun kunne se. De fyldte endda en pose med vand og sand fra havet, så hun kunne mærke vandet en sidste gang.

På billedet, der gik verden rundt, kan man se Graeme Cooper stå ved siden af Joyce på båren kiggende ud over havet.

Joyce døde to dage senere.

»Hvis man kan gøre noget specielt for dem, selvom deres liv er ved enden, kan man give dem tilfredsstillelse - en tilfredsstillelse som er en velsignelse for os, der får lov at give den,« fortalte Cooper til Seven News dengang.

»Hun elskede det. Hun var så glad og taknemmelig. Hun var en af den slags mennesker, som man bare har lyst til give til - igen og igen,« fortalte Kellam.

På Harry og Meghans tur til Fraser Island havde grevinden trukket sig tilbage fra de tidlige planlagte opgaver for at hvile sig, og Prins Harry havde selv taget turen blandt de lokale.

Men da det var tid til at gå turen, hvor det berømte redder-par var inviteret af Kensington Palace, dukkede hun op igen.

Under mødet mellem de to ambulancereddere og det royale stjernepar overrækkede Cooper og Kellam to bamser iført Queensland Ambulance Service-uniformer til Harry og Meghan.