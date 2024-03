En ambulanceredder i den amerikanske delstat Colorado har fået fem års fængsel efter drab på sort amerikaner.

Ambulanceredderen Peter Cichuniec er blevet idømt fem års fængsel for sin rolle i en 23-årig sort amerikaners død.

Det har en dommer i delstaten Colorado fredag lokal tid besluttet.

Domfældelsen kommer, efter at et nævningeting i december fandt Cichuniec og en anden ambulanceredder skyldig i uagtsomt manddrab i forbindelse med 23-årig Elijah McClains død.

Den anden ambulanceredder, Jeremy Cooper, kan se frem til sin strafudmåling i slutningen af april.

McClain døde i august 2019, flere dage efter at ambulanceredderne havde indsprøjtet ham med det beroligende middel ketamin.

Det var sket efter et sammenstød med politiet, som havde holdt ham i kvælergreb.

Politiet havde henvendt sig til McClain på baggrund af en anmeldelse om en "mistænkelig" sort mand, der "opførte sig underligt" på gaden og var iført en skimaske.

En betjent har tidligere hævdet, at McClain, der ikke var bevæbnet, rakte ud efter en anden betjents pistol. Der er ikke blevet fremlagt beviser for den påstand.

McClains familie har derimod sagt til flere medier, at han var ude for at købe iste, og at han ofte bar masken for at holde sig varm, da han led af blodmangel.

Mens én af politibetjentene siden er blevet idømt 14 måneders fængsel, også for uagtsomt manddrab, er to andre betjente blevet frifundet.

Drabet på McClain skete få måneder inden drabet på en anden sort mand, George Floyd, i byen Minneapolis i maj 2020.

Floyds død førte til omfattende demonstrationer mod racisme i både USA og resten af verden.

Cichuniec har udtalt, at han er ked af McClains død. Men han har ikke selv taget ansvar for hændelsen.

McClains mor, Sheneen McClain, udtalte under retssagen, at hun var vred over ambulanceredderne og politiets håndtering af sagen.

- Drabet på min søn er ikke en forfærdelig tragedie. Drabet på min søn var 100 procent uundgåeligt.

/ritzau/Reuters