Det var en dårlig start på dagen, da to falckreddere fra Leicester, England, kom ud til en vred besked på foruden af deres ambulance, skriver East Midlands Ambulance Service.

En irriteret borger havde efterladt sedlen, hvorpå der stod:

'I har blokeret min indkørsel. Jeg ventede i 45 minutter på, at I skulle flytte bilen. Vær venlige at vise lidt omtanke, når i parkerer ambulancen! Det her er ikke første gang.'

Ambulanceselskabet, East Midlands Ambulance Service NHS Trust, mener ikke det er okay, at utilfredse borgere efterlader beskeder til ambulanceførerne, da det har en negativ påvirkning på redderne, som bare prøver at gøre deres arbejde og hjælpe deres patienter.

»Det er så skuffende at se, at der igen er blevet efterladt en vred klage på en af vores ambulancer. At efterlade en seddel løser ikke noget problem, da vi ikke ser den, før vi er færdige med vores arbejde,« siger Lee Bretnall, ambulancefører og driftsleder i Leicestershire.

Han opfordrer i stedet til, at man kontakter redderne og snakker med dem om problemet, da det på den måde kan være muligt at løse.

Please come and talk to us if you urgently need to leave your house and our ambulance is blocking your access - don't just leave a note! It upsets our crews and we will not see it until we leave. If we can move, we will, but the patient comes first: https://t.co/nMxAYOdsdb — East Midlands Ambulance Service NHS Trust (@EMASNHSTrust) August 20, 2018

Det er ikke første gang, ambulancereddere opdager sådan en seddel. Også sidste år kom et hold reddere ud til en hilsen på ambulancen: