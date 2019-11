Første høringer sendes på tv i rigsretsproces, hvor demokrater prøver at bevise, at Trump misbrugte sin magt.

Rigsretsprocessen mod USA's præsident, Donald Trump, er onsdag gået ind i en ny fase. Den første offentlige høring, der sendes på direkte tv, er i gang i Repræsentanternes Hus.

Sagen kan ende i en rigsretssag mod Trump.

Spørgsmålet er, om Trump misbrugte sin magt og begik en alvorlig forbrydelse, da han i sommer ringede til sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskij, og bad ham undersøge demokraten Joe Bidens søn.

Det skete samtidig med, at Det Hvide Hus tilbageholdt militærbistand til Ukraine.

USA's topdiplomat i Ukraine, Bill Taylor, refererer under høringen blandt andet til en samtale med USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, der fortalte Taylor, at Trump havde større interesse i at finde smuds på Biden, end han havde i selve Ukraine.

- Trump gik mere op i undersøgelserne af Biden, siger Taylor blandt andet.

Ved indledningen af høringen ridsede demokraten Adam Schiff, der er formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, anklagerne mod Trump op.

- Hvis det ikke er adfærd, der kan føre til en rigsret, hvad er så, spurgte han.

- Det er sandt, at den militærbistand blev genoptaget, men først da Kongressen undersøgte sagen, siger Schiff.

Han indledte onsdagens høring ved at læse flere af anklagerne mod Trump op.

Ud over Taylor høres også en højtstående embedsmand fra udenrigsministeriet, George Kent, om Trumps påståede forsøg på at lægge pres på den ukrainske præsident.

Fra republikansk side er der hård kritik af den rigsretsundersøgelse, demokraterne har sat i gang.

Det er en "smædekampagne" og en "tv-transmitteret teaterforestilling", siger republikaneren Devin Nunes ved indledningen af høringerne onsdag.

Præsidenten selv følger ikke med i høringerne, siger hans talskvinde ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han sidder i møder i Det Ovale Værelse. Han ser det ikke. Han arbejder, siger talskvinden, Stephanie Grisham.

