Det danske udenrigsministerium hjælper blandt andet familien til tre dræbte danske børn i Sri Lanka.

Det danske udenrigsministerium er på plads i Sri Lanka med hjælp til danskere, og de bliver der, så længe der er brug for det.

Det fortæller Danmarks ambassadør i Indien, Peter Taksøe-Jensen, der er rejst til Sri Lanka efter en række bombeangreb i landet søndag.

- Vi har på den norske ambassade lavet et godt samarbejde med nordmændene for at have en base, hvor vi grundlæggende kan gøre to ting.

- Først at være i stand til at yde konsulær bistand til danskerne, der måtte være kommet i vanskeligheder her. Og for det andet med henblik på at kunne rådgive om de lokale myndigheders håndtering af krisen, siger ambassadøren.

Udenrigsministeriet har oprettet et midlertidigt kontor, hvor danskere kan få hjælp.

Peter Taksøe-Jensen har ingen tidshorisont for, hvor længe det danske kontor bliver der.

- Vi må se fra dag til dag, hvad vi har behov for og justere efter det, siger han.

Kontoret vil kunne hjælpe med konsulær bistand til danske statsborgere, der er direkte berørt af terrorangrebene søndag samt rådgive om blandt andet transportforhold og sikkerhedsforanstaltninger i Colombos internationale lufthavn.

Peter Taksøe-Jensen oplyser desuden, at der ifølge Udenrigsministeriets oplysninger ikke er andre danske ofre end de tre dræbte børn, som det tidligere har været fremme.

Mandag morgen bekræftede kommunikationschef i Bestseller Jesper Stubkier, at de dræbte var tre af Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens fire børn.

En af ministeriets opgaver er nu at hjælpe familien. Blandt andet får familien hjælp til at få ligene af de tre børn hjem til Danmark.

- De har jo en meget, meget stor udfordring med at sikre, at de kan få transporteret de tre lig hjem - for det første at få dem identificeret og udleveret og få logistikken på plads.

- Der har vi allerede været i forbindelse med dem, der hjælper familien, for at få fremmet den sag, siger Peter Taksøe-Jensen.

Ved angrebene søndag blev 290 mennesker dræbt og næsten 500 såret. Angrebene var rettet mod kirker og hoteller.

Udenrigsministeriet har opdateret sin rejsevejledning efter angrebene. Så nu frarådes alle ikke-nødvendige rejser til Sri Lanka midlertidigt.

