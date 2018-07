Pakistanere har deltaget i store vælgermøder med op mod 100.000 deltagere forud for onsdagens valg.

Islamabad. Millioner af pakistanske vælgere har onsdag sat deres kryds ved valget til landets parlament. I befolkningen er stemningen trykket, da der op til valget har været adskillige angreb mod vælgere og politiske kandidater.

Det fortæller Rolf Holmboe, der er Danmarks ambassadør i Pakistan og er i hovedstaden Islamabad.

- Stemningen her er meget spændt, fordi der har været alle de angreb og en hel del vold i månederne op til valget. Det har været voldsomt.

- Der har i dag været en del sammenstød mellem tilhængere af forskellige politiske partier. Så stemningen er intens, fordi valget har stor betydning for befolkningen, siger Holmboe, kort efter at stemmelokalerne er lukket klokken 15 dansk tid.

På valgdagen angreb en selvmordsbomber et valgsted i byen Quetta. Mindst 29 blev dræbt. Tidligere på måneden døde 153 pakistanere i et andet selvmordsangreb.

To store partier kæmper i grove træk om magten ved valget. Der er 105 millioner stemmeberettigede, hvilket gør det til et af de største demokratiske valg i verden.

Bølgerne går højt i Pakistan, fordi folket er klart delt i deres støtte til de store partier. Befolkningen har klare holdninger til, hvem de helst ser få magten, fortæller Rolf Holmboe.

- Der har været og er et enormt stort folkeligt engagement i valghandlingen. Der har været meget store vælgermøder, hvor der har været helt op til 50.000 til 100.000 mennesker til stede.

- Man ser valgplakater over det hele. Her er helt klart et dybt engagement, nok endnu mere end ved sidste valg i 2013, siger han.

På den ene side står den tidligere premierminister Nawaz Sharif's parti, Pakistan Muslim League-Nawaz, der vandt det seneste valg i 2013.

På den anden side står partiet Pakistan Tehreek-e-Insaf, som har den tidligere nationale cricketstjerne Imran Khan i spidsen.

/ritzau/