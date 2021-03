Ambassader i Myanmar har i en "slet skjult truende tone" fået besked på ikke at blande sig, siger ambassadør.

I Myanmar slår militærstyret i øjeblikket hårdt ned på både demonstranter, medier og ambassader.

Det fortæller Danmarks ambassadør i landet, John Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi i løbet af den seneste uge har oplevet en kraftig stigning i anvendelsen af vold fra politiet og militærets side over for de protesterende, siger han.

- Siden i søndags er det tydeligt, at militæret og politiet har fået lov til at skyde mod demonstranterne, tilføjer han.

Torsdag oplyste FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, at mindst 54 mennesker er blevet dræbt i Myanmar siden et militærkup 1. februar, mens flere end 1700 er anholdt.

Blandt de anholdte er mindst 29 journalister.

Onsdag var den blodigste dag i landet siden kuppet. Her mistede 38 mennesker livet.

Optrapningen af volden mod demonstranterne har ifølge John Nielsen betydet, at de er begyndt at gruppere sig på en anden måde end tidligere.

- De går ikke længere på gaden i store flokke, men spreder sig ud i mindre grupper, siger han.

Derudover fortæller ambassadøren, at det er tydeligt, at militærstyret forsøger at slå ned på medierne.

- Militæret har fængslet rigtig mange journalister den seneste uges tid og har en lang liste over folk, de leder efter. Nogle er flygtet til Thailand, mens andre er gået under jorden, siger John Nielsen.

- Militæret har også forbudt medierne at kalde det et kup og bruge ordet militærjunta, tilføjer han.

Samtidig har styret lagt pres på ambassaderne i landet.

- De fortæller os blandt andet, at vi ikke må udsende eller videresende erklæringer eller information om, hvad der sker internt i landet, fordi det vil være at blande sig i interne anliggender, siger John Nielsen.

Han fremhæver, at militærlederne er kommet med en skrivelse, hvor de i en "slet skjult truende tone" siger, at ingen udefra skal blande sig i Myanmars anliggender.

Han peger også på, at Myanmars militær i fredags endeligt aflyste resultatet fra valget i november, hvor den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi vandt en jordskredssejr.

- Så lige nu er militærlederne i gang med at forberede en reform af valgsystemet og vil afholde et valg, når militæret mener, at det har styr på situationen, siger ambassadøren.

USA og Storbritannien har allerede indført sanktioner i et forsøg på at lægge pres på militæret.

- I EU-kredsen er man også ved at udarbejde sanktioner, som formentlig kommer i slutningen af måneden. Sanktionerne vil være rettet mod militærfolk og deres familier, siger John Nielsen.

- Man forsøger at undgå at ramme den brede befolkning, som det har været tilfældet tidligere, tilføjer han.

Inden en gradvis proces mod demokrati begyndte i Myanmar i 2011, havde militæret haft magten i landet i omkring 50 år.

