Mange indere har ikke fulgt myndighedernes anbefalinger om mundbind, siger ambassadør.

Indien har på det seneste haft mere end 300.000 nye smittetilfælde om dagen, og det er kommet bag på både befolkningen og myndighederne, der ikke har været klar til et stort pres på hospitalerne.

Det fortæller Freddy Svane, der er Danmarks ambassadør i Indien og befinder sig i hovedstaden, New Delhi.

- Det er formentlig det værste mareridt, man kan komme ud for. Man troede, at man var godt igennem, men pludselig er epidemien tilbage for fuld styrke med smittetal, der ikke er set tidligere. Det er som en tsunami.

- Det er en bekymrende udvikling for Indien, men også for resten af verden, siger Freddy Svane.

På hospitaler i flere store byer er der opstået mangel på iltapparater til de patienter, som er blevet indlagt, og Indien har anmodet om hjælp fra omverdenen.

- Når der lige pludselig er så mange mennesker, der skal på hospitalet, så bliver presset stort, og det har vi set her.

- Der har ikke været tilstrækkeligt med ressourcer i forhold til ilt, og den store stigning i smitten er kommet bag på myndighederne, der derfor har rettet henvendelser til omverdenen - herunder EU-kredsen - for hjælp, siger Freddy Svane.

Både USA og EU har meldt ud, at man er klar til at hjælpe Indien med iltudstyr og andet medicinsk udstyr.

De høje smittetal skal ses i lyset af, at Indien har omkring 1,4 milliarder indbyggere.

Når man tager højde for de store forskelle i befolkningsstørrelser og ser på antallet af smittetilfælde per 100.000 indbyggere, er smitten i Indien dobbelt så høj som i Danmark, men omkring det halve af Sverige og Frankrig.

Det viser en opgørelse fra Our World in Data, som forskere fra Oxford University står bag.

De opgørelser kan dog ikke sammenlignes én til én, da der er stor forskel på, hvor intensivt landene tester.

Freddy Svane vurderer, at smittebølgen i Indien blandt andet skyldes, at anbefalinger om afstand og mundbind ikke er blevet fulgt.

- Der har ikke været en særlig stor respekt omkring myndighedernes anbefalinger i en periode, hvor smittetallene har været faldende.

- Der er for eksempel rigtig mange, der ikke bærer mundbind, og så skal man også huske, at der er en stor befolkningstæthed i Indien.

- Men nu har folk på godt og ondt set konsekvenserne af, hvad der sker, når smitten løber løbsk, siger Freddy Svane.

/ritzau/