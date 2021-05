Den ukrainske ambassadør i Thailand er fundet død.

Det skriver nyhedsbureauet AP samt det thailandske tv-station PBS World søndag formiddag.

Her lyder det, at Andrii Beshta »kollapsede og døde« på sit hotelværelse på Koh Lipe, hvor han ferierede på et resort med sin familie. Han blev 44 år.

Politiet undersøger nu sagen.

BREAKING: Ukrainian Ambassador to Thailand, H.E. Mr. Andrii Beshta, died this morning on Thailand's Lipe Island, in Satun province, after vomiting and losing consciousness. A police investigation is underway.#ThaiPBSWorld #BreakingNews pic.twitter.com/dxb1XKmlbg — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) May 30, 2021

Guvernøren i den thailandske Satun-provins bekræfter dødsfaldet over for AP. På lokale tv-billeder kan man også se Andrii Beshtas lig ankomme i ambulance til et hospital, hvor der skal foretages en obduktion.

Ifølge AP skulle ambassadørens søn have fortalt politiet, at faren kort inden dødsfaldet kastede op og besvimede – forinden havde han haft det fint.

Politiet skulle mistænke, at det drejer sig om et hjerteanfald.

Andrii Beshta har været ukrainsk ambassadør i Ukraine siden 2016. Han efterlader sig en hustru, en datter og to sønner.