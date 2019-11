USA's præsident Trump sender nedgørende tweet om ambassadør, mens hun afhøres i kongressen om Ukraine-sag.

Præsident Donald Trump skriver i et tweet på det sociale medie Twitter, at alle lande, hvor USA's fyrede ambassadør i Ukraine Marie Yovanovitch har gjort tjeneste, har klaret sig skidt.

Det skriver han samtidig med, at Yovanovitch afhøres i Kongressen som forberedelse til en mulig rigsretssag mod Trump.

- Overalt hvor Marie Yovanovitch bevægede sig, gik det skidt. Hun begyndte i Somalia, og hvordan var det lige, det gik?

- Og så hurtigt fremad til Ukraine, hvor den nye ukrainske præsident talte ufordelagtigt om hende, skriver Trump.

Yovanovitch kalder præsidentens tweet intimiderende.

Det samme bekræftede hun under sit videnudsagn, da hun kommenterede den telefonsamtale, som Trump havde med Ukraines præsident i juli.

Hun forklarer udførligt om sine mange år i USA's udenrigstjeneste, tre gange som ambassadør og hvordan hun pludselig i dette forår bliver genstand for tilsværtning startende med præsidenten.

Hun beskriver, hvordan hun i maj midt om natten blev kaldt tilbage til USA fra Kijev i Ukraine, efter amerikanske embedsfolk havde fortalt hende, at de "ikke længere var i stand til at beskytte mig".

Trump havde i telefonsamtalen med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, i juli sagt om hende, at "hun gennemgår nogle ting".

- Det gjorde jeg, bekræfter hun under høringen.

Yovanovitch siger, at hun er "chokeret, forfærdet og knust over, at USA's præsident kan finde på at omtale en hvilken som helst ambassadør på den måde over for et udenlandsk statsoverhoved".

- Og det var mig. Jeg kunne dårligt tro det.

Yovanovitch blev fjernet som ambassadør i maj, mens Trumps personlige advokat Rudy Giuliano arbejdede på at få Ukraine til at indlede end efterforskning mod tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn, Hunter.

/ritzau/