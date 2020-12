Tyskland gør klar til en ny nedlukning som følge af galopperende coronasmitte.

Kansler Angela Merkel har søndag meddelt, at alle butikker, der ikke betragtes som essentielle, lukker ned fra 16. december og frem til 10. januar.

Skolerne bliver også lukket i samme periode, mens arbejdsgivere bliver opfordret til at lade ansatte, der kan, arbejde hjemmefra.

Det lå i kortene, at det var nødvendigt med drastiske tiltag, siger Danmarks ambassadør i Berlin, Susanne Hyldelund.

- Man har siden 3. november haft en lockdown light, men den har simpelthen ikke haft nok effekt.

- Der er for mange smittede og for høj belastning af det tyske sygehusvæsen, siger hun.

Tyskland har været i en delvis nedlukning i seks uger, hvor blandt andet barer og restauranter har været lukket landet over.

I nogle delstater har der været strengere restriktioner.

Nedlukningen kommer på et tidspunkt, hvor der for alvor er kommet gang i julehandlen.

Nu har tyskerne to hverdage - mandag og tirsdag - til at få foretaget juleindkøbene, hvis de da ikke vælger at klare det hele via internettet.

I et åbent brev til regeringen har 28 tyske detailhandlere advaret om, at størstedelen af butikker, der ligger centralt i byer, ikke vil overleve en tidlig julenedlukning.

Lukninger denne uge "vil være afslutningen for de indre byer, som vi kender dem i dag", står der i brevet, som nyhedsbureauet dpa har set.

Mange tyskere er ifølge ambassadøren lige så coronatrætte som danskere.

Alligevel spår hun, at befolkningen i langt overvejende grad vil tage de skærpede restriktioner til sig.

- Der er også her en træthed. Men overordnet set er der en stor opbakning til de meldinger, der kommer om at lukke for børnehaver og skoler og indskrænke antallet af kontakter.

- Jeg tror også, at de nye tiltag vil blive accepteret og i høj grad efterlevet, siger Susanne Hyldelund.

Den kommende nedlukning er ikke helt så omfattende som i foråret, da epidemien brød ud.

- Skoler, børnehaver og butikker lukkes ned, som man også så det i foråret.

- Men virksomhederne fortsætter. De er ikke lukket ned, selv om der er en opfordring til at arbejde hjemmefra, siger ambassadøren.