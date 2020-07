Storbritannien sår tvivl om et åbent og ikke-diskriminerende erhvervsmiljø, mener Kinas ambassadør.

Storbritanniens beslutning om at udelukke den kinesiske telegigant Huawei fra at deltage i udbygning af 5G-netværket i landet er "skuffende og forkert".

Det skriver Kinas ambassadør i Storbritannien, Liu Xiaoming, på Twitter.

Den britiske beslutning sår tvivl om, "hvorvidt Storbritannien kan sikre et åbent, retfærdigt og ikke-diskriminerende erhvervsmiljø for virksomheder fra andre lande", skriver ambassadøren.

Storbritanniens kulturminister, Oliver Dowden, sagde tidligere tirsdag, at alle teleselskaber skal have fjernet alle Huawei-dele fra deres 5G-netværk senest i 2027.

Fra udgangen af året bliver det ikke muligt at købe Huawei-komponenter til 5G.

Beslutningen kommer, efter at det britiske Nationale Center for Cybersikkerhed (NCSC) har ændret sin risikovurdering af Huawei.

- NCSC har rapporteret til ministre, at de signifikant har ændret deres vurdering af Huaweis tilstedeværelse i Storbritanniens 5G-netværk, sagde Oliver Dowden tidligere tirsdag.

I forvejen er Huawei på den sorte liste i USA. Amerikanske myndigheder har forbudt landets teleoperatører at bruge firmaets 5G-udstyr. Huawei er også pålagt handelsrestriktioner.

USA roser tirsdag briterne for at have udelukket det kinesiske selskab.

Det "afspejler en voksende international konsensus om, at Huawei og andre upålidelige udbydere udgør en trussel for den nationale sikkerhed". Det skriver Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet AFP.

Amerikanerne har længe presset sine allierede for at udelukke Huawei.

/ritzau/