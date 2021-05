EU-Domstolen har annulleret en dom mod Amazon, der dermed ikke skal betale 250 millioner euro tilbage i skat.

Den amerikanske handelsvirksomhed Amazon har vundet en appel hos EU-Domstolen om betaling af omkring 250 millioner euro i skat i Luxembourg.

EU-Domstolen skriver i en pressemeddelelse onsdag, at den annullerer en afgørelse fra EU-Kommissionen.

Kommissionen har ikke løftet den nødvendige bevisbyrde for påstanden om, at der skulle være "en urimelig reduktion af skattebyrden for et europæisk datterselskab af koncernen Amazon".

Domstolens vurdering er, at datterselskabet af den amerikanske gigant i Luxembourg ikke modtog statsstøtte i strid med reglerne for EU's indre marked.

Det var ellers vurderingen i 2017, da Luxembourg blev pålagt at opkræve 250 millioner euro - over 1,8 milliarder kroner - af Amazon. Kravet var knyttet til en periode fra 2006 til 2014.

Luxembourg bestred afgørelsen og ville ikke opkræve skatten. Både storhertugdømmet og Amazon ankede derfor afgørelsen.

I en udtalelse, som nyhedsbureauet Reuters rapporterer, skriver Amazon, at virksomheden har fulgt alle love og regler - og ikke modtaget særbehandling.

- Vi er glade for, at domstolen har slået dette fast. Vi kan nu igen sætte fokus på at levere til vores kunder i Europa, siger Amazon.

Skattesagen mod Amazon er blandt en række større sager, som den danske EU-kommissær Margrethe Vestager har indledt.

Sidste år afviste EU-Domstolen EU-Kommissionens krav om, at Irland skal opkræve 13 milliarder euro i skat fra Apple. Det er det hidtil største nederlag for EU-Kommissionen i den type af konkurrencesager.

I en anden afgørelse onsdag, som Vestager også har været involveret i, fastholder EU-Domstolen den afgørelse, som den danske kommissær fremlagde i 2018.

Det drejer sig om en sag mod energikæden Engie.

Dengang lød konklusionen, at Luxembourg gav det franske selskab skatteaftaler, der betød, at selskabet slap for billigt i skat. Luxembourg skulle derfor kræve 120 millioner euro i skat fra Engie.

Den afgørelse vil EU-Domstolen ikke ændre ved.

/ritzau/Reuters