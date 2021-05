EU-Domstolen har annulleret en dom mod Amazon, der dermed ikke skal betale 250 millioner euro tilbage i skat.

Den amerikanske handelsvirksomhed Amazon har vundet en appel hos EU-Domstolen om tilbagebetaling af omkring 250 millioner euro i skat.

Det oplyser domstolen onsdag i en pressemeddelelse.

Domstolens vurdering er, at den amerikanske gigant ikke fik særlige skattefordele ud af en aftale med Luxembourg.

Det var ellers vurderingen i 2017, hvor Luxembourg blev pålagt at opkræve 250 millioner euro - over 1,8 milliarder kroner - af Amazon.

Det nægtede Luxembourg og appellerede ligesom Amazon afgørelsen.

Skattesagen mod Amazon er en af flere sager, som den danske EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at køre.

En anden afgørelse, som Margrethe Vestager har været involveret i, har ligeledes været appelleret til EU-Domstolen.

Det drejer sig om en sag mod energikæden Engie.

I 2018 lød konklusionen, at Luxembourg gav det franske selskab skatteaftaler, der betød, at selskabet slap for billigt i skat. Luxembourg skulle derfor kræve 120 millioner euro i skat fra Engie.

Den afgørelse er onsdag blevet fastholdt af EU-Domstolen.

O/ritzau/Reuters