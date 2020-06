Med en udsættelse håber Amazon på, at man kan udvikle de nødvendige regler for brug af ansigtsgenkendelse.

E-handelsvirksomheden Amazon vil forsøge at sætte en stopper for politiets brug af selskabets software til ansigtsgenkendelse i et år.

Det skal ske med et såkaldt etårigt moratorie - eller en midlertidig udsættelse.

Udviklingen sker efter vedholdende kritik fra flere organisationer, der mener, at teknologien på unfair vis kan målrettes forskellige mennesker på baggrund af deres hudfarve.

- Vi håber, at dette etårige moratorie kan give Kongressen nok tid til at indføre passende regler, og vi står klar til at hjælpe, hvis man beder om det, skriver Amazon i en pressemeddelelse.

En koalition af borgerrettighedsgrupper igangsatte denne uge en underskriftsindsamling på nettet.

Heri opfordrer man til, at Amazon dropper alle forbindelser til politiet og immigrationsmyndighederne.

Indsamling retter sig specifikt imod teknologien Rekognition og overvågningskameraer til sikkerhed i hjemmet.

- Amazon er nødt til at gå selskabets strukturelle rolle i systemisk undertrykkelse af sorte efter i sømmene, siger strategisk direktør hos gruppen Media Justice Myaisha Hayes.

Det står dog ikke klart, i hvilket omfang Rekognition bruges af politiet eller immigrationsmyndighederne.

Tidligere på ugen meldte computervirksomheden IBM ud, at det ikke længere vil udvikle software til ansigtsgenkendelse til alment brug. Samtidig advarede det over 100 år gamle firma om potentielt misbrug af softwaren.

