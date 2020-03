Frygten for coronavirusset får flere til at købe ind på nettet, og det kan mærkes hos onlinegiganten Amazon.

Amazon vil ansætte 100.000 personer i USA på grund af det eksplosivt stigende i onlinesalg.

Det oplyser onlinegiganten sent mandag aften dansk tid.

Oprustningen sker, fordi frygten for det smitsomme coronavirus har fået forbrugerne til i stigende grad at købe ind på nettet.

Derfor vil Amazon hyre ekstra folk til at drive varelagre og levering af varer i USA.

- Vi ved også, at mange er blevet ramt økonomisk, da ansatte i servicebranchen, hoteller, restauranter og rejseindustrien bliver fyret eller givet orlov som en del af denne krise, skriver Amazon.

Også flere amerikanske supermarkedskæder melder, at de vil ansætte flere folk til at imødekomme det stigende antal onlinebestillinger.

Herunder kæderne Albertsons, Kroger og Raley's.

Særligt i fødevareafdelingerne oplever supermarkederne, at kunder hamstrer hverdagsvarer.

Derfor leder flere af supermarkederne både efter flere ansatte til at stå i butikkerne, til at levere vare og til at agere såkaldte "personlige indkøbere" for kunder.

I et opslag på det sociale medie LinkedIn skriver Raley's, at virksomheden vil "masseansætte" nye medarbejdere.

- Hvis din indkomst er blevet påvirket af den nuværende situation, eller hvis du leder efter et deltidsjob, så har Raley's en mulighed til dig for at få en indkomst og tjene dit lokalsamfund, lyder det.

/ritzau/Reuters