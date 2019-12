Det er frustrerende for mange, hvis du går og venter på en pakke, som ikke dukker op.

Men hvad der kan være endnu mere frustrerende er, hvis du så endelig får din pakke, og så er det bare slet ikke, hvad du havde bestilt.

Mere end 12 Amazon-kunder har i forbindelse med Black Friday købt spillemaskinen Nintendo Switch, men da pakken ankom, var det noget helt andet i æsken. Det skriver det engelske medie The Mirror.

En af den er Jake Lawrence, der skriver på Twitter, at han bestilte en Nintendo Switch, men i stedet fik han noget så usædvanligt som en mikrofon og en tamburin med posten.

En anden personer i England har fået en bog ved navn ‘The Beast of Buckingham Palace’ i stedet for spillekonsollen.

Men værst er det gået for en person, som fik tilsendt kondomer fra Amazon i stedet for Nintendo Switch.

The Mirror beretter også om, at personer har modtaget Duracell-batterier og tandbørster.

'Vi er virkelig kede af det og undersøger præcis, hvad der er sket. Vi kontakter hver eneste kunde, som har haft et problem og gjort os opmærksomme på det, så vi kan rette op på det. Hvis nogen har haft et problem med en bestilling, så kan i kontakte vores kundeservice for at få hjælp,' skriver Amazon.