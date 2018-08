Verdens største netbutik, Amazon, har nu valgt at fjerne alle varer, der har noget med nazisme og ideologien om hvidt overherredømme at gøre.

Desuden er flere kunders konti blokeret, oplyser Amazons kommunikationsafdeling mandag ifølge den tyske avis Die Welt. Fremover vil koncernen ikke længere sælge produkter på vegne af andre forhandlere, hvis de forherliger had, vold og intolerance.

Beslutningen kommer i kølvandet på, at den amerikanske demokratiske politiker Keith Ellison i juli skrev et brev til Amazon-chef Jeff Bezos, hvor han spurgte, hvor mange penge Amazon har tjent på produkter, der forherliger had, siden 2015. Derudover spurgte han, om Amazon destruerer sådanne varer.

Amazon svarede, at man investerer betydelige summer i at sørge for, at selskabets retningslinjer bliver overholdt. Blandt andet bliver produkterne automatisk scannet, og de produkter, der ikke overholder reglerne, bliver fjernet.