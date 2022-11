Lyt til artiklen

Hold igen med at bruge penge, og vent med at købe et nyt tv eller en ny bil.

Sådan lyder det noget opsigtsvækkende fra Jeff Bezos, der står bag Amazon, i et interview med CNN.

Amazon har eksisteret i 28 år og er i dag verdens største platform for salg på internettet.

Altså har netbutikkens stifter på ingen måder nogen økonomisk interesse i at opfordre folk til at svinge mindre med dankortet.

Tværtimod.

Alligevel udtaler Jeff Bezos, at både forbrugere og virksomheder bør holde igen med overforbruget for at minimere deres risiko for i den her tid med økonomisk nedgang, han mener ser ud til at blive endnu hårdere.

»Udsigterne siger, at hvis ikke vi har recession nu, er vi meget sandsynligt snart i en,« siger Jeff Bezos i interviewet med det store amerikanske medie.

Amazon har selv taget konsekvensen af udsigten til recession ved at lave fyringsrunde, ansættelsesstop og valgt enten at udskyde eller helt droppet at bygge nye lagre.

Det er ikke så længe siden, at han også gav 100 millioner dollar til Dolly Partons velgørende formål.

Og nu siger han, at det langtfra er det eneste, som bliver foræret væk.

Det skriver CNN.

Amazon-grundlæggeren, Jeff Bezos, planlægger nemlig at give størstedelen af ​​sin nettoformue på 124 milliarder dollar, cirka 900 milliarder kroner, væk i løbet af sin levetid.