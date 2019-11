Amazon var favorit til at vinde kontrakt på ti milliarder dollar med Pentagon, men Microsoft løb med sejren.

Tech-giganten Amazon sagsøger det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, for at have indgået en milliardkontrakt med Microsoft.

Det oplyser en talsmand for den amerikanske virksomhed natten til lørdag dansk tid.

Amazon var favorit til at vinde kontakten på ti milliarder dollar - svarende til 67 milliarder danske kroner - med det amerikanske forsvarsministerium.

Men i oktober oplyste Pentagon, at Microsoft havde vundet kontakten.

Amazon bestrider beslutningen og har derfor indgivet et søgsmål til den amerikanske domstol, der behandler føderale klager.

Klagen er indsendt forseglet, og de nærmere oplysninger omkring den er derfor ikke offentligt tilgængelige.

Amazon oplyser i de retsdokumenter, hvor der anmodes om at hemmeligholde oplysningerne i klagen, at klagen indeholder mange følsomme informationer. Herunder forretningshemmeligheder og fortrolige økonomiske oplysninger.

Derfor vil offentliggørelsen af klagen kunne skade Amazons konkurrenceevne, lyder det.

I sidste uge afviste USA's forsvarsminister, Mark Esper, at Pentagon har været partisk i forbindelse med beslutningen om at give kontrakten til Microsoft.

