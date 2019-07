Internet-giganten Amazon er nu også begyndt at tænke gigantisk omkring dets bygninger.

Firmaet har planer om at bygge selskabets højeste bygning. Den kommer til at ligge i Seattle.

Her planlægger man at bygge et højhus på 43 etager i bydelen Bellevue i det nordvestlige USA, skriver Seattle Times.

Som udgangspunkt regner man med, at bygningen bliver omkring 182 meter højt. Det vil være det højeste hus i Bellevue-bydelen.

Navnet på bygningen kommer til at være Bellevue 600, og man forventer, at højhuset vil stå færdigt i 2024.

Det antages, at det vil skabe plads til 11.000 arbejdende hos Amazon, der også blev stiftet i den bydel for omkring 25 år siden.

Seattle og bydelen Bellevue oplever lige for tiden en enorm udvikling, hvor Amazon eksempelvis har 540 jobopslag.

Allerede nu er Amazon fordelt ud i 47 forskellige bygninger i Seattle.

'Vi ser frem til at udvikle vores tilstedeværelse i Bellevue og at bringe tusindvis af jobs til byen,' lyder det fra en talsmand fra Amazon.

Den nye bygning kommer dog ikke til at være den højeste i Seattle.

Det er Columbia Center, der er 286 meter højt.

Bellevue 600 vil være omkring det ottende højeste hus i Seattle.