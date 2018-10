Internetgiganten Amazons beslutning om at sætte mindstelønnen op kommer efter lang tids politisk pres.

København. Internetgiganten Amazon hæver mindstelønnen for alle dens amerikanske ansatte til 15 dollar i timen svarende til 97 kroner.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Virksomheden, der er den ultimativt største spiller på markedet for internethandel, meddelte tirsdag, at beslutningen vil hæve lønnen for mere end 350.000 ansatte i blandt andet dens distributionscentre.

Ved siden af lønstigningen vil virksomheden også offentligt støtte arbejdet for en national mindsteløn i USA.

- Vi har i sinde at støtte en national mindstelønsstigning, der vil have en dybtgående effekt på millioner af familiers hverdag landet over, siger Jay Carney, der er vicepræsident i Amazon, i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er den amerikanske mindsteløn på 7,25 dollar svarende til lige knap 47 kroner.

En lang række amerikanske politikere, herunder senator og tidligere præsidentkandidat Bernie Sanders, har i lang tid været meget kritiske over for det lave lønniveau i virksomheder som Amazon, der årligt indkasserer milliarder i overskud.

Jeff Bezos, Amazons grundlægger og øverste chef, er i øjeblikket verdens rigeste mand. Hans personlige formue var i september 2018 på 1.068.377.000.000 kroner ifølge magasinet Forbes.

- Jeg tror, at de ansatte har rejst sig og kæmpet, siger Bernie Sanders til Huffington Post om lønstigningerne.

Han afviser dog, at han skulle have et direkte ansvar for Amazons nye lønpolitik.

- Det eneste, vi har gjort, er at rette fokus mod det faktum, at det er en skændsel, at den rigeste mand i dette land og i verden udbetaler lønninger, der er så lave, at hans ansatte skal have bistand ved siden af, siger den 77-årige senator.

Amazon selv afviser, at det politiske pres har haft indflydelse på beslutningen. Lønstigningerne var ifølge virksomheden "planlagte gennem længere tid".

Amazon er den andenstørste virksomhed i USA målt på ansatte efter indkøbskæden Walmart. Amazon har knap 575.000 ansatte på verdensplan.

/ritzau/