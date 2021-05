Grundlæggeren af Amazon, Jeff Bezos, trækker sig som topchef for den amerikanske mastodont inden for onlinehandel den 5. juli.

Det oplyser Bezos onsdag.

Han meddelte i februar, at han ville trække sig fra posten og koncentrere sig om at være bestyrelsesformand for Amazon, men uden at sætte dato på, hvornår det skulle ske.

Bezos bliver i juli afløst af Andy Jassy, der i øjeblikket er direktør for Amazon Web Service.

Jassy har arbejdet for Amazon næsten lige så længe som Bezos, der grundlagde firmaet 5. juli 1994. Det vil sige, at Bezos siger farvel til topposten præcis 27 år senere.

Siden Amazons spæde start med at sælge bøger online er handel på internettet eksploderet, og Amazon havde i 2020 en rekordhøj omsætning på 386 milliarder dollar.

Amazon har nydt godt af coronapandemien, da mange forbrugere har købt på nettet, mens fysiske butikker har været nedlukket i store dele af 2020.

Amazon tjener størstedelen af sine penge ved at sælge varer over nettet, hvor man kan købe praktisk talt alt.