Magasinet National Enquirer, der står præsident Trump nær, beskyldes for at ville bringe private sexbilleder.

Stifteren og lederen af Amazon.com, Jeff Bezos, anklager det kulørte amerikanske magasin National Enquirer for forsøg på afpresning.

Ejeren af sladder-magasinet skal have truet med at offentliggøre "intime billeder", som Bezos skal have sendt til en veninde, medmindre han offentligt erklærer, at National Enquirers historier om ham ikke er politisk motiverede.

Bezos, der regnes som verdens rigeste mand, fremsætter sin anklage i et indlæg på en blog.

Det blotlægger hans privatliv og hvirvler ham længere ind i et opgør med det førende kulørte magasin i USA. Dets udgiver er en af præsident Donald Trumps venner.

- Selvfølgelig ønsker jeg ikke, at personlige billeder skal offentliggøres. Men jeg ønsker samtidig ikke at deltage i deres velkendte praksis med afpresning, politisk medløb, politiske angreb og korruption, skriver Bezos.

- Jeg foretrækker at rejse mig op, rulle dette bæst rundt og se, hvad der kommer kravlende ud.

American Media Inc, der ejer National Enquirer, har ikke kommenteret anklagen.

Bezos og han kone oplyste i sidste måned, at de skal skilles efter 25 års ægteskab. Samme dag kunne National Enquirer fortælle, at det ville offentliggøre intime sms-beskeder mellem Bezos og en tidligere tv-vært Lauren Sanchez. En kvinde, som han tilsyneladende havde et forhold til.

Ud over Amzon.com er Bezos ejer af den berømte avis Washington Post. Den har været stærkt kritisk over for præsident Donald Trump og hans regering.

Avisen har gjort det til et særkende at påvise, hvor mange løgnehistorier der udgår fra Det Hvide Hus.

