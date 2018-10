Amazon er kommet under beskydning, fordi de via ’Amazon Smile’ donerer penge til en kirke, som slår sig op på at kunne ’omvende homoseksuelle’. Det skriver The Times.

Kirken ’Mountain of Fire and Miracles Ministries’ (MFM) har 90 afdelinger i Storbritannien. Grundlæggeren Daniel Olukoya har udtalt, at homoseksuelle er besat af ’hundens sjæl’.

MFM står til at få donationer via ’Amazon Smile’-programmet, hvor kunder kan vælge, hvilken velgørenhedsorganisation de vil støtte.

Når kunden køber en vare på platformen, vil 0,5 procent af beløbet blive doneret til den valgte velgørenhed – og her er kirken MFM altså en af de organisationer, man kan donere til.

Amazon er ramt af kritik for deres velgørenhedsprogram 'Amazon Smile'. Foto: REUTERS/Abhishek N. Chinnappa/File Photo Vis mere Amazon er ramt af kritik for deres velgørenhedsprogram 'Amazon Smile'. Foto: REUTERS/Abhishek N. Chinnappa/File Photo

Det på trods af at Amazon har en politik om, at de ikke støtter organisationer, som promoverer ’had, intolerance eller diskrimination på baggrund af seksuel observans, religion eller køn’.

En journalist fra en lokalavis i Liverpool gik undercover i kirken tilbage i marts. Han sagde til præsten, at han ’kæmpede’ med homoseksualitet. Herefter blev han opfordret til at sulte sig selv i tre dage, så han kunne blive kureret for ’djævlens bedrageri’.

Det er ikke første gang, Amazon bliver kritiseret for at støtte kontroversielle projekter.

For få dage siden afslørede The Times, at Amazon også står til at donere penge til en organisation med navnet ’Muslim Research and Developement Foundation’.

Grundlæggeren for den organisation bifalder eksempelvis omskæring af kvinder, giftermål med børn og stening af mænd og kvinder, der er utro.

Amazon har undladt at kommentere historien om det muslimske researchcenter. Firmaet udtaler til The Times, at det stoler nok på velgørenhedskommissionen til at blåstemple de organisationer, som kan få støtte via programmet.

Amazon siger dog, at firmaet på grund af sagens alvorlige natur nu vil lave en gennemgang af alle de organisationer, man kan støtte via deres program.

En talsmand fra MFM afviser i øvrigt, at kirken går ind for at omvende homoseksuelle.