Siden Amanda Knox tilbage i 2009 blev kendt skyldig i et bestialsk mord på sin værelseskammerat i Italien, har hun måttet lægge øre til lidt af hvert.

Selvom hun efterfølgende blev frifundet for mordet - endda af to omgange - har hun flere gange siden måttet overbevise folk om, at hun ikke er det monster, som den italienske anklager forsøgte at fremstille hende som.

Nu flyver skældsordene endnu engang efter 32-årige Amanda Knox.

Denne gang er det dog langt fra ligeså alvorligt som mordanklagen.

Amanda Knox' britiske bofælle Meredith Kercher blev kun 21 år gammel. Hun blev dræbt 1. november 2007. Først blev Amanda Knox fundet skyldig og idømt 30 års fængsel for mordet. Foto: PIETRO CROCCHIONI - EPA Vis mere Amanda Knox' britiske bofælle Meredith Kercher blev kun 21 år gammel. Hun blev dræbt 1. november 2007. Først blev Amanda Knox fundet skyldig og idømt 30 års fængsel for mordet. Foto: PIETRO CROCCHIONI - EPA

I stedet bliver hun kaldt for 'skamløs', fordi hun har tilladt sig at oprette en hjemmeside, hvor hun beder folk om at overføre penge som hjælp til sit kommende bryllup. Det skriver The Independent.

'Lad os være ærlige: Vi behøver ikke flere ting. Det, vi har brug for, er hjælp til at arrangere den bedste fest nogensinde for vores familie og venner,' skriver Amanda Knox og hendes forlovede, forfatter Christopher Robinson.

Parret beder om donationer fra 25 dollars og helt op til 10.000 dollars, hvilket svarer til henholdsvis 170 kroner og 61.150 kroner.

'Uanset om du deltager i brylluppet eller ej, er du velkommen til at donere et bestemt beløb,' skriver de endvidere på hjemmesiden.

Her forklarer de også, at de havde en opsparing, som skulle gå til den store kærlighedsfest, men at de brugte pengene på en rejse til Italien.

Rejsen fandt sted i juni måned og var første gang, at Amanda Knox vendte tilbage til støvlelandet, hvor hun nåede at sidde fængslet i fire år, før hun blev frikendt for alle sigtelser.

Under rejsen deltog hun i en strafferet-festival, der fokuserede på fejlagtige kriminaldomme.

'Vi var ikke forberedt på at skulle planlægge et bryllup samtidig med Amandas første tur tilbage til Italien. Men da Italy Innocence Project inviterede Amanda til at deltage i debatten, kunne vi ikke lade chancen gå til spilde,' skriver parret.

Amanda Knox lod tårerne løbe frit i forbindelse med drabssagen, som hun endte med at blive frikendt for to gange. Foto: VINCENZO PINTO - AFP Vis mere Amanda Knox lod tårerne løbe frit i forbindelse med drabssagen, som hun endte med at blive frikendt for to gange. Foto: VINCENZO PINTO - AFP

'Med meget lidt tid til planlægning og ingen opsparede penge blev vi nødt til at bruge vores brullypsopsparing. Det var det hele værd,' fortsætter de.

Parret tigger dog ikke om penge uden at give noget igen. Som tak til folk, der vil hjælpe dem, giver de en signeret udgave af 'The Cardio Tesseact', som er en bog, de har skrevet i fællesskab.

Denne formildende omstændighed er dog bestemt ikke nok til at få kritikerne til at holde sig væk fra tastaturet.

Udover at blive kaldt 'skamløs' bliver Amanda Knox kaldt 'uforskammet' på Twitter, hvor en bruger også skriver, at 'det er i så dårlig smag, at det må være en joke'.

Amanda Knox virker ikke rystet over kritikken af hendes hjemmeside, hvor hun beder om økonomisk hjælp til sit bryllup. Foto: VINCENZO PINTO Vis mere Amanda Knox virker ikke rystet over kritikken af hendes hjemmeside, hvor hun beder om økonomisk hjælp til sit bryllup. Foto: VINCENZO PINTO

Amanda Knox virker dog ikke synderligt påvirket af kritikken.

I et Twitter-opslag skriver hun blandt andet følgende:

'Til alle jer, der har hadet på os hele dagen. I er blevet snydt af raseri-maskinen, og I har nu givet penge til de tabloide medier, som tjener penge på, at I bliver sure over ubetydelige ting.'

Derudover gør hun det klart, at hendes bryllup nok skal finde sted - og blive en vild fest - uanset om folk donerer penge eller ej.