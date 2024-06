Amerikanske Knox håbede på at få renset sit navn "én gang for alle", men blev igen idømt tre års fængsel.

En domstol i Italien har igen fundet amerikaneren Amanda Knox skyldig i en sag om ærekrænkelse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters onsdag.

Knox, som i 2015 blev frifundet for drab på en britisk studerende, er tidligere blevet idømt tre års fængsel for med urette at have beskyldt den congolesiske barejer Patrick Lumumba for at stå bag drabet.

Det er den dom, som onsdag er blevet fastholdt.

Dommen får ikke konsekvenser for Knox, da hun allerede har siddet fire år i fængsel for drabet, som hun er frikendt for.

Knivdrabet i 2007 på den 21-årige britiske studerende Meredith Kercher var genstand for en årelang juridisk proces i Italien og har givet inspiration til bøger og film.

Amanda Knox og hendes tidligere kæreste, Raffaele Sollecito, nåede flere gange at blive kendt skyldige og frikendt, inden der i 2015 blev sat endeligt punktum for drabssagen med en frikendelse i højesteret.

Men sagen om ærekrænkelse er altså fortsat.

- Jeg håber på at rense mit navn én gang for alle efter de falske anklager mod mig, skrev Knox tidligere denne uge på X.

Onsdag var det ifølge nyhedsbureauet AFP en grædende Amanda Knox, der modtog dommen på tre års fængsel, som hun altså allerede har afsonet.

Knox forklarede i retten, at hun var under pres fra politiet, da hun blev afhørt og pegede på Lumumba i forbindelse med drabet.

- Politiet truede mig med 30 års fængsel, en betjent gav mig tre lussinger og sagde "husk, husk," forklarede Knox i retten og sagde, at politiet bad hende om at skyde skylden på Lumumba.

- Jeg er ked af, at jeg ikke var stærk nok til at modstå presset fra politiet, forklarede hun.

Lumumba blev tilbageholdt i to uger i 2007, før han blev løsladt.

- Da Patrick kom under beskyldning fra Amanda, blev han overalt kendt som monsteret fra Perugia, sagde Carlo Pacelli, som er advokat for Lumumba, til journalister onsdag før dommen.

En mand ved navn Rudy Guede blev i 2008 dømt for drabet på Kercher og idømt 16 års fængsel.

I dommen står der, at han handlede sammen med andre. Han blev løsladt i 2021, før han havde afsonet alle 16 år.

/ritzau/Reuters