»Vi gjorde det!«

Det råber amerikanske Amanda Knox i den seneste episode af sin podcast »Labryinths,« hvor hun fortæller sin mand, at de er gravide.

Det skriver det amerikanske medie Today.

Parret har i længere tid kæmpet for at gøre deres drøm om et barn til virkelighed.

I sidste måned fortalte Knox i sin podcast, at hun tidligere på året mistede et barn. En oplevelse, der fik hende til at bebrejde sig selv:

»Hvis det ikke er let, og du ikke ved hvorfor, så kan alt være problemet. Det er frustrerende hvor lidt information, du har i processen,« sagde hun dengang.

Men nu er det altså lykkes parret at blive gravide igen.

Ifølge 34-årige Knox, så vil hun sammen med sin mand, forfatteren Christopher Robinson, dele ud af graviditeten og de spæde trin mod forældreskabet i en ny podcast-miniserie, hvor lytterne vil få en »intim rejse fra befrugtning til fødsel.«

Amanda Knox blev i 2015 frikendt efter at have siddet fire år af sit liv i et italiensk fængsel tiltalt for mord på en medstuderende. I dag er hun dog bedst kendt som strafferetsaktivitst, podcastvært og forfatter.