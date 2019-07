'Morderisk opærksomhedshore' og 'psykopatisk løgnhals'.

Det er bare to af de ting, amerikanske Amanda Knox blev kaldt på Twitter efter sit nylige besøg i Italien.

Da den i dag 31-årige kvinde fra staten Washington i 2015 for anden gang blev renset for anklagerne om et brutalt mord på sin britiske sambo Meredith Kercher i 2007, svor Knox ellers, at hun aldrig igen ville sætte sine fødder i det sydeuropæiske land.

Men der var hun så alligevel i forrige weekend - til en stor konference i den italienske by Mondena arrangeret af det såkaldte 'Italy Innocence Project' med Amanda Know som hovedattraktion. Og følelserne fik i den grad frit løb.

Mange spørger stadig, 'hvem har Amanda Knox mest ondt af, sig selv eller sambo'en Meredith Kercher, der blev voldtaget og dræbt.' Foto: ELISABETTA BARACCHI - EPA

Det var ikke alle, der troede på Amanda Knox' overvældende følelseudbrud. Foto: ELISABETTA BARACCHI - EPA

Amanda Knox forsøger gårdkvalt at svare på spørgsmål under sit nylige besøg i Italien. Foto: VINCENZO PINTO - AFP

Amanda Knox, der denne gang var flankeret af en bodyguard på størrelse med en kummefryser og sin amerikanske forlovede, græd, grinte, filosoferede og fortalte grådkvalt om, hvor svært det var at blive beskyldt for en forbrydelse, man ikke havde begået.

Men det var ikke alle, der købte den grådkvalte forestilling.

»Det var rent spil for galleriet. Amanda Knox er ikke tilfreds, hvis hun ikke selv er midtpunktet.«

Sådan siger advokat Francesco Maresca, der repræsenterer Meredith Kerchers familie i England.

Amanda Knox' britiske bofælle Meredith Kercher blev kun 21 år gammel. Hun blev dræbt 1. november 2007. Først blev Amanda Knox fundet skyldig og idømt 30 års fængsel for mordet. Foto: PIETRO CROCCHIONI - EPA

»Knox siger igen og igen, at hun har ondt af Meredith og hendes familie. Men alligevel åbner hun gang på gang det smertefulde sår og gør sig selv til hovedpersonen,« siger Francesco Maresca til den britiske avis The Guardian.

Og noget tyder måske på, at Maresca og andre skeptikere har ret.

Således scorede Amanda Knox i 2013 det, der svarer til tyve millioner kroner på sin selvbiografi, 'Waiting to be Heard'. I 2016 fik hun ifølge avisen New York Times et tilsvarende beløb for sin medvirken i Netflix-filmen 'Amanda Knox'.

Og ifølge både The Guardian, New York Times og CNN medbragte Knox sit eget lille kamerahold med til konferencen i Italien.

Der var mange, der ikke mente, at Amanda Knox virkede tilstrækkeligt påvirket af den første retsag. Her ses den amerikanske kvinde i sin italienske celle. Foto: GIAMPIERO SPOSITO - Reuters

»Det var tydeligvis planlagt ned til mindste detalje. Når ingen kiggede, virkede Amanda Knox nærmest ligeglad. Men når kameraerne rullede, løb tårerne ned ad hendes kinder, og følelserne virkede nærmest overvældende,« fortæller et øjenvidne til avisen Daily Mail.

Og uanset om man tror på Amanda Knox' uskyld eller ej, er historien om Meredith Kercher mildest talt ualmindelig.

I 2006 og 2007 delte amerikanske Amanda Knox og britiske Meredith Kercher et lille hus i den italienske by Perugia. De var begge udvekslingsstuderende.

I november 2007 blev Meredith Kercher fundet voldtaget og dræbt på sit værelse. Amanda Knox, hendes italienske kæreste Raffaele Sollecito og endnu en lokal mand, Rudy Guede, blev anholdt og sigtet for det, pressen kaldte et 'bestialsk sexmord'.

Til cocktails før den følelsesladede konferrence i Italien fik Amanda Knox sig et godt grin sammen med sin amerikanske forlovede. Foto: MARCO BERTORELLO - AFP

Først blev alle tre fundet skyldige. Og Amanda Knox blev idømt 30 års fængsel. I 2011 blev både Knox og Sollecito så frikendt på grund af manglende beviser.

Herefter forlod Amanda Knox Italien. Og i 2013 blev hun igen fundet skyldig - uden selv at være tilstede i retslokalet. Og endelig i 2015 blev den amerikanske kvinde igen-igen renset for samtlige anklager.

Siden hjemkomsten til USA har Amanda Knox blandt andet arbejdet som journalist. Og hun fortæller selv, at hun nu arbejder på en podcast, der skal handle om det stigma, der følger med, når man som hende er blevet anklaget for en forbrydelse, man ikke har begået.