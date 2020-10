27-årige Amanda Karlsen sidder roligt og kigger ud over vandet. Hendes hænder ryster ikke længere. Ambulancernes skærende sirener og de flakkende slag fra helikopteren er også forstummet. I hvert fald for en stund.

»Det hele er totalt surrealistisk,« siger hun.



»For fire timer siden stod jeg i mit køkken og lavede gullasch.«

Amanda Karlsen har gennem de seneste seks måneder boet hos sin tyrkiske kæreste i hans families lejlighed, der ligger i Izmir-provinsen. Selvsamme provins blev fredag kort før kl. 13 ramt af et kraftigt jordskælv.

Amanda står ved komfuret, da hendes hund, Poe, pludselig begynder at gø. Den begynder febrilsk at løbe rundt i lejligheden, og det er helt tydeligt, at noget ikke er, som det plejer.

Amanda Karlsen befandt sig midt i det kraftige jorskælv, der fredag ramte Tyrkiet. Skælvet er målt til 7,0 på Richterskalaen og har indtil videre kostet otte mennesker livet og såret flere end 100. Foto: Privatfoto Vis mere Amanda Karlsen befandt sig midt i det kraftige jorskælv, der fredag ramte Tyrkiet. Skælvet er målt til 7,0 på Richterskalaen og har indtil videre kostet otte mennesker livet og såret flere end 100. Foto: Privatfoto

Få sekunder efter – eller sker det samtidig? – det hele er uklart, siger Amanda, begynder gulvet at ryste under hende.

»Pludselig har jeg svært ved at stå oprejst. Det hele ryster. Glassene falder ned fra hylderne, og lamperne klirrer. Det eneste, jeg tænker på, er: Er det her normalt?«

Amanda Karlsen er bekendt med, at der på de breddegrader, hvor familien bor i byen Karşıyaka og i selve Izmir-provinsen, jævnligt er jordskælv.

Men hun har aldrig selv oplevet et jordskælv, og hun ved derfor ikke, hvad hun skal forvente. Hun ved ikke, om det skælv – som hun lige nu befinder sig midt i – er særligt kraftigt eller ej.

»Pludselig kan jeg høre folk ude på gangen løbe rundt. Der bliver råbt og grædt, og dér går det op for mig, at jeg bare skal ud.«

Amanda tager Poe under armen og kaster fødderne i det nærmeste sæt sko, hun kan finde ved døren.

Hun ryster over hele kroppen, og tankerne flyver gennem hovedet på hende, imens hun løber ned ad trappen – ud mod gaden, væk fra de tonstunge murbrokker, der hænger over hovedet på hende.

»Da jeg kommer ud, er der mennesker overalt. Folk løber rundt, og kort efter kan man ikke høre andet end sirener,« siger hun.

Foto: MERT CAKIR Vis mere Foto: MERT CAKIR

I videoen, som du kan se herover, har Amanda optaget en sekvens kort efter, hun kommer ud fra bygningen.

Billedet ryster, imens hun filmer omgivelserne, og de mange mennesker, der ligesom hende, er i fuld panik.

Men det er ikke jordskælvets rysten, man kan fornemme på billedet, det er Amandas hænder, der bævrer af skræk.

»Efter lidt tid får jeg ringet til min kæreste, som fortæller mig, at jeg skal gå ned på stranden, hvor der ikke er nogen høje bygninger.«

Amanda går derned og sidder kort efter skulder ved skulder med en masse fremmede mennesker, der ligesom hende i al hast har været nødsaget til at forlade deres hjem eller arbejde for at søge i sikkerhed.

Det er først her, da hun sidder alene med Poe og lader blikket vandre ud over vandet, at hun kigger ned på sine fødder. Det er først her, at det for alvor går op for hende, at de sko, hun tog på, da hun flygtede ud af lejligheden, ikke er hendes egne.

Det er hendes fars kærestes hæleløse hjemmesutter.

Amanda Karslen slår en latter op, imens hun fortæller, hvor meget for store de er.

Kærestens fars hjemmesko, der både i størrelse og stil falder lidt udenfor, hvad Amanda Karlsen normalt benytter af fodtøj. Foto: Privatfoto Vis mere Kærestens fars hjemmesko, der både i størrelse og stil falder lidt udenfor, hvad Amanda Karlsen normalt benytter af fodtøj. Foto: Privatfoto

Chokket, over hvad hun har været igennem, er så småt ved at lægge sig, og hun kan bid for bid reflektere – og nu også grine – over nogle af de absurditeter, hun har været igennem i løbet af de seneste fire timer.

»Det er ret vildt at tænke på, at man bare handler. Man når i hvert fald ikke at tænke klart. Jo, det eneste, jeg tænkte, var: husk, at slukke komfuret og så bare komme væk.«

14 døde og 100 sårede

Amanda Karlsen har aftalt med sin kæreste, at hun og Poe bliver nede på stranden, og at hele familien mødes dernede, inden de beslutter, hvad der skal ske.

Amanda ved endnu ikke, om deres lejlighed er okay. Hun har ikke hørt, at deres bygning er styrtet sammen.

Foto: MERT CAKIR Vis mere Foto: MERT CAKIR

Det er der til gengæld mange andre bygninger i omegnen, der er.

Især i nabobyen Bornova fem kilometer væk, hvor skælvet, der ifølge den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) blev målt til 7,0 på Richterskalaen, var noget kraftigere.

Her ligger flere bygninger i ruiner, og redningsmandskab er stadig fredag aften i færd med at lede efter overlevne i murbrokkerne.

De seneste opdaterede tal fra myndighederne lyder på mindst 14 døde og over 100 kvæstede.